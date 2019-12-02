Казначейство назвало ошибочными данные о тратах регионов на нацпроекты

Данные о расходах регионов по нацпроектам, загруженные в систему «Электронный бюджет» (ей управляет Минфин и Федеральное казначейство), оказались ошибочными, пишет РБК.

«Действительно, найдены ошибки в данных, которые произошли при их загрузке», — сообщили изданию в пресс-службе Казначейства, не уточнив, о каких ошибках идет речь. Причину сбоев выясняют.

В ноябре РБК писал, что только 11 регионов потратили более 67% денег, выделенных на нацпроекты, 30 регионов израсходовали меньше чем 50%. Информацию издание брало из системы «Электронный бюджет».

Лидерами по освоению бюджетов, согласно опубликованным РБК данным, оказались Чечня, Адыгея, Татарстан, Москва и Пензенская область. Хуже всего с нацпроектами справились Магаданская, Тверская и Еврейская области, Дагестан и Карелия.

Национальные проекты, данные по которым есть в «Электронном бюджете», рассчитаны до 2024 года. Расходы на них в общей сложности составят не менее 25,7 триллиона рублей, половину выделит федеральный бюджет.