Amazon убрал из продажи елочные игрушки с изображением Освенцима после критики польского музея

Онлайн-ритейлер Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики со стороны польского музея «Аушвиц». Об этом сообщает The Guardian.

Как уточняет BBC News, на рождественских товарах, вызвавших недовольство музея, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью «Работа делает свободным».

Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.

Читайте также Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту. И за отрицание преступлений украинских националистов