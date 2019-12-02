Amazon убрал из продажи елочные игрушки с изображением Освенцима после критики польского музея
Источник: The Guardian
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Онлайн-ритейлер Amazon убрал из каталога украшения и сувениры с изображением концлагеря в Освенциме после критики со стороны польского музея «Аушвиц». Об этом сообщает The Guardian.
Как уточняет BBC News, на рождественских товарах, вызвавших недовольство музея, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью «Работа делает свободным».
Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.