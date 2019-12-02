АКИТ: во время акции «черная пятница» россияне потратили в интернете более 22 миллиардов рублей

За три дня акции «черная пятница», проходившей с 29 ноября по 1 декабря, россияне потратили в онлайн-магазинах 22,3 миллиарда рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли ( ).

По сравнению с прошлогодней «черной пятницей», сообщил ТАСС президент АКИТ Артем Соколов, объем продаж вырос почти на 30%.

Наибольшим спросом, рассказал Соколов, у россиян пользовалась электроника и бытовая техника.

В 11 и 12 ноября свою главную распродажу — День холостяков или Всемирный день шопинга — провела онлайн-площадка AliExpress. По данным AliExpress Russia, во время этой акции покупатели из России потратили в общей сложности 17,2 миллиарда рублей.