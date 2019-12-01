В Забайкалье десять человек погибли при падении автобуса с моста в реку

В Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате инцидента погибли десять человек.

Еще пять человек, по данным ГИБДД были госпитализированы. Минздрав сообщает о семерых тяжело пострадавших.

Всего в автобусе находились 43 человека. Mash пишет, что из автобуса извлекли 12 человек, остальные пока остаются внутри.

По данным источника «Интерфакса», автобус выполнял заказной нерегулярный рейс.