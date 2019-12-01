В Забайкалье десять человек погибли при падении автобуса с моста в реку
Источник: ТАСС
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В Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате инцидента погибли десять человек.
Еще пять человек, по данным ГИБДД были госпитализированы. Минздрав сообщает о семерых тяжело пострадавших.
Всего в автобусе находились 43 человека. Mash пишет, что из автобуса извлекли 12 человек, остальные пока остаются внутри.
По данным источника «Интерфакса», автобус выполнял заказной нерегулярный рейс.
«Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками», — сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что, по предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста.