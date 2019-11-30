В московской гостинице произошла стрельба, один человек ранен

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла стрельба, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления полиции.

Стрельба стала результатом конфликта между постояльцами. Один из участников ссоры получил ранение из травматического оружия. Ему оказывают медицинскую помощь. Стрелявший сбежал, его разыскивает полиция.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что в результате конфликта пострадали три человека. Об этом же пишут «Известия».

По информации Baza, инцидент произошел в одном из номеров гостиницы «Останкино».