В московской гостинице произошла стрельба, один человек ранен
Источник: Интерфакс
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В гостинице на северо-востоке Москвы произошла стрельба, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления полиции.
Стрельба стала результатом конфликта между постояльцами. Один из участников ссоры получил ранение из травматического оружия. Ему оказывают медицинскую помощь. Стрелявший сбежал, его разыскивает полиция.
В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что в результате конфликта пострадали три человека. Об этом же пишут «Известия».
По информации Baza, инцидент произошел в одном из номеров гостиницы «Останкино».