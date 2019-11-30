Росрыболовство заявило о росте производства черной икры на 23%

В январе-октябре 2019 года производство черной икры в России выросло на 23%, до 32,7 тонны. Производство красной икры, наоборот, сократилось на 4%, до 19,3 тысячи тонн. Об этом сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет РБК, представитель Росрыболовства объяснил рост производства черной икры тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков считает, что производство черной икры в России, скорее, падает. По его словам, рост обусловлен тем, что недобросовестные производители завозят икру из-за рубежа и расфасовывают ее, благодаря чего она приобретает статус отечественного продукта.

При этом, как отмечает РБК, официальная статистика не зафиксировала увеличения импорта черной икры. За три квартала 2019 года Россия ввезла из других стран около пяти тонн икры осетровых, за аналогичный период 2018 года — 12,2 тонны.

В 2000 году Россия запретила промышленный вылов белуги на Волге и Каспии, в 2005 году аналогичный запрет был введен для осетра и севрюги. С тех пор отечественная черная икра может легально выпускаться только в аквакультурных хозяйствах.