Первого замглавы управления СК по Свердловской области задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей

Первый замглавы управления Следственного комитета по Свердловского области Михаил Бусылко задержан при получении взятки, сообщает СК РФ.

Вместе с Бусылко задержан неназванный адвокат, который передавал ему взятку. Деньги предназначались за «решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела».

Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки, адвокату — в посредничестве во взяточничестве. Задержание провели сотрудники ФСБ, расследование ведет центральный аппарат СК.

Источники ТАСС, «Коммерсанта» и Znak.com сообщили, что сумма взятки составила 18 миллионов рублей.