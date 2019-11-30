Бывший министр финансов Ингушетии получил пять лет колонии по делу о растрате. Он не пришел на оглашение приговора и был объявлен в розыск

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева к пяти годам лишения свободы по делу о растрате. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в суде.

По словам собеседника агентства, Цечоев не явился на оглашение приговора, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Это подтверждают данные базы МВД России «Розыск».

Какая мера пресечения была избрана бывшему чиновнику на время суда, «Интерфакс» не уточняет.

По версии следствия, в 2014 году Цечоев направил на погашение дефицита в бюджете Ингушетии два миллиарда рублей, оставшихся от субсидии из федерального бюджета. По закону остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть нарушения, в 2015 году чиновник «вернул» в федеральный бюджет 1,9 миллиарда рублей, которые поступили из этого же бюджета.

В 2017 году, уже будучи фигурантом дела о растрате, Руслан Цечоев был назначен главой управления Федерального казначейства по Ингушетии. Судя по данным на сайте управления, Цечоев покинул этот пост не позднее июля 2018 года.