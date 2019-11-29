В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за угрозы взрыва. Второй день подряд

В здании Мосгорсуда началась эвакуация. Об этом сообщила корреспондент «Медузы», которая присутствовала на заседании по жалобе на бездействие следствия по делу Ивана Голунова.

Источник агентства «Москва» уточнил, что эвакуация в Мосгорсуде проводится из-за информации о заложенном взрывном устройстве.

Из-за угрозы взрыва, сообщают РИА Новости, эвакуация была объявлена еще в пяти районных судах в Москве: Басманном, Пресненском, Замоскворецком и Черемушкинском, Чертановском. Еще шесть судов эвакуируют в Петербурге: Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый, Колпинский и Красногвардейский.

28 ноября московские и петербургские суды эвакуировали из-за сообщений о бомбах (ни одно из них впоследствии не подтвердилось). В Петербурге злоумышленники потребовали заплатить им 120 биткоинов.