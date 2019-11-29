«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома».

Иск, сообщается в квартальном отчете «Газпрома» (.pdf), подан 5 ноября в суд Видземского предместья Риги. Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

«Нафтогаз» просит суд признать и привести в исполнении решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору, принятое в феврале 2018 года, и принять обеспечительные меры.

Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Решение обжаловано в апелляционной инстанции, которая пока не вынесла вердикт.

В Латвии «Газпром» владеет 34% компании Latvijas Gāze — крупнейшего газового трейдера в регионе, напоминает РБК.

Ранее «Нафтогаз» требовал наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома» для выполнения решения Стокгольмского арбитража и в некоторых других странах. В трех странах, объявлял «Нафтогаз» в начале 2019 года, суды согласились с требованием украинской стороны и арестовали активы «Газпрома» более чем на 2,6 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж рассматривал еще один иск «Нафтогаза» к «Газпрому», касающийся задолженности украинской стороны за газ, который она не добрала по правилу «бери или плати». Арбитраж счел, что «Нафтогаз» свободен от обязательств в размере 80 миллиардов долларов. В конце ноября Апелляционный суд Швеции это решение подтвердил.