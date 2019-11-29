Конор Макгрегор проведет первый после возвращения на ринг бой с Дональдом Серроне

Ирландский боец Конор Макгрегор подписал контракт на бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Свой последний на данный момент бой Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

В марте 2019 года Макгрегор объявлял об окончании спортивной карьеры. Тогда же стало известно, что в отношении бойца ведется расследование о сексуальном насилии. Однако вскоре Макгрегор заявил, что вернется в профессиональный спорт.