Колонию Петрозаводска после статьи о пытках проверила прокуратура. Жалоб от заключенных не было
Прокуратура Карелии не нашла нарушений в петрозаводской ИК-9, о пытках в которой говорили бывшие заключенные, сообщает надзорное ведомство.
Как отметили в прокуратуре, осужденные во время проверки не жаловались на действия администрации ИК-9.
Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило.
В сентябре «Медиазона» опубликовала материал, где бывшие заключенные ИК-9 рассказали о пытках с участием начальника колонии Ивана Савельева. Он это отрицал, в октябре было опубликовано видео, на котором, предположительно, Савельев и его подчиненные избивают заключенного.
После публикации видео СК завел уголовное дело, Савельева отстранили от работы. В ноябре «Медиазона» выяснила, что Савельев стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.