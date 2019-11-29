Колонию Петрозаводска после статьи о пытках проверила прокуратура. Жалоб от заключенных не было

Прокуратура Карелии не нашла нарушений в петрозаводской ИК-9, о пытках в которой говорили бывшие заключенные, сообщает надзорное ведомство.

Как отметили в прокуратуре, осужденные во время проверки не жаловались на действия администрации ИК-9.

В сентябре «Медиазона» опубликовала материал, где бывшие заключенные ИК-9 рассказали о пытках с участием начальника колонии Ивана Савельева. Он это отрицал, в октябре было опубликовано видео, на котором, предположительно, Савельев и его подчиненные избивают заключенного.

После публикации видео СК завел уголовное дело, Савельева отстранили от работы. В ноябре «Медиазона» выяснила, что Савельев стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.