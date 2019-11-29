Бывшего владельца НПО «Космос» обвинили в мошенничестве и невыплате зарплат. Он попросил погасить долги арестованным имуществом

Бывший владелец строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков, которого обвиняют в невыплате зарплаты, попросил погасить его долг перед сотрудниками за счет распродажи его арестованных активов. Об этом «Коммерсанту» сообщил его адвокат Руслан Коблев.

По версии следствия, Черняков задолжал персоналу НПО «Космос» 183 миллиона рублей.

Кроме невыплаты зарплаты, Чернякову вменяют мошенничество при строительстве комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде и Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Ущерб по первому эпизоду оценивается в 28 миллионов рублей, по второму — в 14 миллиардов (следствие считает, что Черняк взял эти деньги в кредит в Банке Москвы и не вернул).

По словам источников «Коммерсанта», Черняков не признал свою вину в махинациях.

Черняков был заочно арестован в России в 2015 году. Спустя год суды в Великобритании, Швейцарии, Австрии и других европейских странах арестовали имущество и активы бизнесмена на сумму не менее 50 миллионов евро.

Чернякова задержали в Варшаве в 2017 году. В ноябре 2019-го бизнесмена выдали России. Черняков сам попросил экстрадировать его на родину, так как полагал, что «российское правосудие окажется гораздо эффективнее» польского.