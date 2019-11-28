Пермский оперный театр вместо Теодора Курентзиса возглавит режиссер Марат Гацалов

Петербургский режиссер Марат Гацалов возглавит Пермский театр оперы и балета 1 декабря, сообщается на сайте театра.

Гацалов станет главным режиссером, это новая должность, ее учредили после увольнения — он был художественным руководителем театра.

Гацалов — обладатель «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа режиссера», до 2016 года работал главным режиссером Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Курентзис ушел из Пермского театра оперы летом 2019 года после того, как к строительству новой сцены присоединился .

Курентзис и Кехман неоднократно публично критиковали друг друга. Курентзис ранее работал в Новосибирском театре оперы и балета, который сейчас возглавляет Кехман. На посту главы Новосибирского театра оперы и балета Кехман сменил Бориса Мездрича, уволенного на фоне скандала из-за постановки оперы «Тангейзер», вызвавшей недовольство православных активистов. «Тангейзер» после смены директора был убран из репертуара театра.