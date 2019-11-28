В Краснодаре найден мертвым бывший начальник полиции станицы Кущевская. Его называли покровителем банды Цапков

В Краснодаре обнаружен мертвым бывший начальник отдела внутренних дел станицы Кущевская Владимир Финько, сообщает «Коммерсант».

По данным источника ТАСС, на теле Финько имеются следы насильственной смерти.

Банда под предводительством Сергея Цапка действовала в станице Кущевская с конца 1990-х годов. В 2010 году, после того как члены банды убили 12 человек в доме местного фермера, на группировку обратили внимание региональные и федеральные правоохранительные органы. Только после этого руководство банды получило длительные (вплоть до пожизненных) тюремные сроки.

Финько возглавлял Кущевское РОВД с 2001 по 2006 год. В 2005 году против него возбуждалось дело о злоупотреблении полномочиями, его подозревали в покрытии преступлений банды Цапков. Дело было прекращено, а сам он продолжил работать в МВД.