В Краснодаре найден мертвым бывший начальник полиции станицы Кущевская. Его называли покровителем банды Цапков
В Краснодаре обнаружен мертвым бывший начальник отдела внутренних дел станицы Кущевская Владимир Финько, сообщает «Коммерсант».
По данным источника ТАСС, на теле Финько имеются следы насильственной смерти.
Фамилия [Финько] фигурировала в материалах СМИ, выходивших задолго до массового убийства в доме Аметовых [совершенного в 2010 году членами Кущевской ОПГ]: предшественник Финько на должности начальника ОВД Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка.
Банда под предводительством Сергея Цапка действовала в станице Кущевская с конца 1990-х годов. В 2010 году, после того как члены банды убили 12 человек в доме местного фермера, на группировку обратили внимание региональные и федеральные правоохранительные органы. Только после этого руководство банды получило длительные (вплоть до пожизненных) тюремные сроки.
Финько возглавлял Кущевское РОВД с 2001 по 2006 год. В 2005 году против него возбуждалось дело о злоупотреблении полномочиями, его подозревали в покрытии преступлений банды Цапков. Дело было прекращено, а сам он продолжил работать в МВД.