В Казахстане чиновников обязали увольняться из-за коррупции подчиненных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий персональную ответственность чиновников за коррупционные преступления своих подчиненных. Об этом сообщается на сайте президента.

По закону руководители государственных органов должны уходить в отставку в течение 10 дней после того, как вступил в силу приговор суда в отношении их подчиненных или уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям, писал ранее Tengrinews.kz.

Требование уходить в отставку распространяется на министров, их заместителей, руководителей областей, их заместителей, глав районов Казахстана и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

По итогам 2018 года Казахстан занял 124-е место в рейтинге восприятия коррупции, подготовленном организацией Transparency International. Россия в этом списке заняла 138-е место.