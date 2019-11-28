В Архангельске задержали главу управления ФНС по делу о взятке

Глава управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов задержан в рамках дела о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

Сотрудники ФСБ задержали Родионова, когда он получал взятку в размере восьми миллионов рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

29 ноября главе региональной налоговой могут предъявить обвинения, пишет 29.ru, ссылаясь на источник.

Сергей Родионов руководит архангельским управлением ФНС с 2012 года.