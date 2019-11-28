Украина оценила ущерб возвращенным из России кораблям в 2,3 миллиона долларов. Главком украинских ВМС утверждал, что с них «поснимали даже унитазы»

Сумма ущерба, нанесенного трем кораблям, которые Россия вернула Украине после конфликта в Керченском проливе, составляет 55,5 миллиона гривен (около 2,3 миллиона долларов). Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».

Лоссовский уточнил, что это предварительная оценка. Окончательные убытки можно будет оценить после завершения обследования кораблей.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению», — отметил дипломат.

18 ноября Россия передала Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые год назад в Керченском проливе и с тех пор находились под арестом.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили» корабли: с них «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы». ФСБ утверждала, что корабли находятся в нормальном состоянии.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Владимиром Путиным попросил вернуть оборудование и вооружение с трех кораблей.