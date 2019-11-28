Украина оценила ущерб возвращенным из России кораблям в 2,3 миллиона долларов. Главком украинских ВМС утверждал, что с них «поснимали даже унитазы»
Сумма ущерба, нанесенного трем кораблям, которые Россия вернула Украине после конфликта в Керченском проливе, составляет 55,5 миллиона гривен (около 2,3 миллиона долларов). Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».
Лоссовский уточнил, что это предварительная оценка. Окончательные убытки можно будет оценить после завершения обследования кораблей.
«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению», — отметил дипломат.
18 ноября Россия передала Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые год назад были захвачены в Керченском проливе и с тех пор находились под арестом.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили» корабли: с них «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы». ФСБ утверждала, что корабли находятся в нормальном состоянии.
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Владимиром Путиным попросил вернуть оборудование и вооружение с трех кораблей.