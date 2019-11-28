Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Источник: Associated Press
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщают Associated Press и AFP.
Трамп приехал в страну, чтобы встретиться с американскими военными в честь Дня благодарения, который отмечают 28 ноября.
Газета The Washington Post пишет, что это первый визит Трампа в Афганистан.
Это второй визит Трампа в страну, в которой идут боевые действия. В декабре 2018 года, также с необъявленным визитом, он посетил Ирак.