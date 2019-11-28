Полиция Дрездена пообещала 500 тысяч евро за помощь в раскрытии ограбления сокровищницы. Украденное оценивают в миллиард евро

Полиция Дрездена объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в расследовании ограбления экспонатов из сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод».

Награду обещают за информацию, которая поможет раскрыть преступление, поймать преступников или найти украденное. Если необходимые сведения поступят от нескольких человек, то награду разделят.

В ходе ограбления, совершенного 25 ноября, преступники похитили различные драгоценности, в том числе эфес шпаги, инкрустированный 770 бриллиантами, и королевское жемчужное ожерелье. Немецкий Bild допускал, что стоимость украденного составляет до одного миллиарда евро.