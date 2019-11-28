Пароли 500 тысяч пользователей российского сайта о трудоустройстве оказались в открытом доступе

Хакеры опубликовали базу данных пользователей сайта для поиска работы jobinmoscow.ru, пишет «Коммерсант».

В базе данных, информация о которой появилась на одном из хакерских форумов, содержатся логины и пароли 500 тысяч пользователей сайта о трудоустройстве.

Некоторые из паролей и логинов были актуальны на момент подготовки статьи, однако после того, как журналисты сообщили об утечке представителям сайта, доступ по ним в личные аккаунты пользователей был закрыт.

Опрошенные изданием представители компаний, специализирующихся на кибербезопасности, предположили, что пароли, оказавшиеся в распоряжении хакеров, скорее всего хранились в открытом для владельцев сайта виде. Собеседники издания не исключили, что утекшей базой данных могу воспользоваться мошенники, обещающие «гарантированное трудоустройство».

Представитель компании «Форекс Консалтинг», владеющей jobinmoscow.ru, в свою очередь заявил, что первоначальная проверка показала, что «нарушений законодательства с нашей стороны нет».

На 27 ноября на jobinmoscow.ru было размещено более полумиллиона вакансий и почти 200 тысяч резюме соискателей работы.