Краевой суд оправдал охранницу пермской школы, где подростки напали с ножами на учеников

Пермский краевой суд оправдал женщину-охранника школы № 127, где в январе 2018 года двое подростков с ножами напали на учеников и учительницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Охранница, уточнили собеседники агентства, «оправдана с правом на реабилитацию».

В октябре районный суд приговорил женщину-охранника школы № 127 к двум годам ограничения свободы. Суд счел, что она виновна в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей, так как пропустила подростков в школу, не проверив их документы и не досмотрев сумки. Подсудимая свою вину не признала и обжаловала приговор.

15 января 2018 года двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса школы № 127 в Перми. Они ранили 15 человек, включая учительницу, а затем попытались покончить с собой. Оба нападавших выжили. Один из приговорен к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии, второй — к семи годам и принудительному лечению.