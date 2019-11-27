Тимати решил закрыть свой футбольный бизнес

Футбольное агентство Black Star Sport рэпера Тимати (Тимура Юнусова) с 11 октября находится в стадии ликвидации, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Первым на это обратил внимание телеграм-канал Mash.

Гендиректор Black Star Sport Юрий Штромбергер сообщил «Открытым медиа», что организация уже фактически ликвидирована. Сам Штромбергер как футбольный агент представляет интересы игроков, сотрудничавших с агентством.

Глава компании Black Star Павел Курьянов (Пашу) сообщил, что вместе с Тимати вышел из числа учредителей Black Star Sport год назад. Он объяснил, что компания решила сосредоточиться на основном бизнесе, потому что «в футболе очень непрозрачный рынок, очень длинный период возврата инвестиций», а на проект нужно было много времени.

В 2017 году Тимати объявил о создании футбольного агентства Black Star Sport, которое должно было представлять интересы российских и международных футболистов. В будущем агентство планировало вырасти в отдельный футбольный клуб.

В статье о бизнесе Тимати, вышедшей на «Медузе» в ноябре, сообщалось, что представители Black Star давно не упоминали агентство в своих интервью. Инстаграм Black Star Sport не обновлялся с января 2019 года.