Сеть магазинов игрушек Hamleys в России выставлена на продажу

Компания Ideas4Retail, занимающаяся развитием в России сети магазинов игрушек Hamleys, выставлена на продажу, пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказалась копия презентации для потенциальных инвесторов.

Ideas4Retail, 90% которой принадлежит структурам Александра Мамута, также владеет магазинами по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse.

Владельцы компании, следует из презентации для инвесторов, предпочитают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», оценивают российскую сеть Hamleys примерно в 1 миллиард рублей, предупреждая, что поиск покупателей может затянуться. В частности, один из собеседников издания указал, что Hamleys вряд ли заинтересует кого-то из профильных игроков рынка.

В России работают 9 магазинов Hamleys — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Самый большой из них находится в Центральном детском магазине на Лубянской площади в Москве.