Роман Абрамович проиграл крупнейший приватизационный аукцион. Контрольный пакет «Трансконтейнера» получила группа «Дело»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже акций компаний «Трансконтейнер», самого крупного контейнерного оператора России. В РЖД подтвердили это ТАСС.

Речь идет об одном из крупнейших приватизационных аукционов последних лет, писал ранее «Коммерсант».

Группа «Дело» предложила за акции 60,3 миллиарда рублей, что почти вдвое больше стартовой цены (36,2 миллиарда рублей).

На «Трансконтейнер» также претендовали «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Первая грузовая компания Владимира Лисина.

Деловые СМИ называли «Енисей Капитал» главным претендентом на контрольный пакет акций. Компании Абрамовича уже принадлежит 24,74% оператора.

«Трансконтейнер» имеет сеть из более 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии. Чистая прибыль контейнерного оператора по МСФО в 2018 году составила 9,5 миллиарда рублей, выручка — около 77 миллиардов рублей.