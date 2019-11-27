Меланию Трамп освистали на молодежном саммите в Балтиморе

Первую леди США Меланию Трамп освистали на молодежном саммите, проходившем в Балтиморе 26 ноября.

Супруга президента выступала на мероприятии с речью, посвященной в стране. Неодобрительные выкрики и свист в адрес Мелании Трамп начались, как только она поднялась на сцену, и продолжались в течение всего ее пятиминутного выступления.

Melania Trump booed at Baltimore youth event Guardian News

Как заявила одна из журналисток пресс-пула первой леди Кейт Беннетт, она не может припомнить другое мероприятие, где бы Меланию Трамп встречали хуже.

«Мы живем в демократической стране, где каждый имеет право на свое мнение, но факт остается фактом: в стране серьезный опиоидный кризис, и я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками», — прокомментировала позднее случившееся Мелания Трамп через своего пресс-секретаря.