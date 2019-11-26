В работе сайта «Госуслуги» произошел второй сбой за неделю

В работе сайта «Госуслуги» 26 ноября произошел сбой, сообщает РБК. На сайте было опубликовано сообщение о том, что «кратковременное ограничение доступности портала возможно в связи с проведением технологических работ».

Оператор портала госуслуг «РТ Лабс» подтвердил, что «наблюдался ограниченный доступ к отдельным ресурсам». С чем это связано, в компании не уточнили. Сейчас сайт работает в штатном режиме.

25 ноября на портале госуслуг были временно недоступны услуги Федеральной налоговой службы. 26 ноября возникли проблемы с доступом к услугам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

В ФНС сообщили, что не фиксируют никаких проблем в работе своих сервисов. В управлении МВД от комментариев отказались.