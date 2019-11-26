В Еврейской автономной области арестовали священника по подозрению в растлении малолетних

Настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет Еврейской автономной области иеромонах Спиридон (в миру — Юрий Абрамов) арестован судом на два месяца по подозрению в растлении малолетних. Об этом сообщается на сайте Биробиджанской епархии РПЦ.

Священника задержали 24 ноября. В отношении него ведется предварительное следствие. Правоохранительные органы пока официально не комментировали ход расследования уголовного дела. Статья 134 УК РФ о растлении несовершеннолетних в зависимости от тяжести содеянного предполагает наказание до 20 лет лишения свободы.

На сайте епархии говорится, что иеромонах Спиридон «освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий».