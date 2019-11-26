Возбуждено дело о доведении до самоубийства следователя в Сочи. Есть версия, что ее изнасиловали

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели 23-летнего следователя МВД Марии Клочковой в Сочи.

В СК рассказали, что 23 ноября следователь заступила на службу в отделе полиции по Хостинскому району Сочи. Она получила огнестрельное оружие. Спустя некоторое время ее тело нашли в служебном кабинете.

В паблике «Омбудсмен полиции» в ВК пользователь Анна Клочкова, представившаяся сестрой погибшей, написала, что 6 октября Марию Клочкову госпитализировали с кровотечением. «Изнасиловал опер», — заявила Анна Клочкова, не называя имен. Телеграм-канал Life Shot сообщил, ссылаясь на диагноз врачей и сестру погибшей, что у женщины возникло кровотечение «после дефлорации девственной плевы».

Анна Клочкова утверждает, что ее сестра просила, чтобы ее перевели на работу в другой город. По ее словам, следователь не стала писать заявление об изнасиловании, потому что «не хотела, чтобы кто-то узнал об этой истории».

В региональном МВД сообщили, что проверят информацию об изнасиловании.