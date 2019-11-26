Россия стала массово признавать нарушения по жалобам в ЕСПЧ на условия в тюрьмах. Это позволяет экономить на судебных издержках

В 2019 году власти России заключили сделки как минимум по 142 жалобам, поступившим в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Коммерсанту» рассказала юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова.

Во всех случаях российское правительство признавало ответственность за ненадлежащие условия содержания в местах лишения свободы. Каждому заявителю было предложено заплатить от 1000 до 12 800 евро компенсации. ЕСПЧ принял условия и прекратил производство по этим делам.

Сделки были заключены в рамках процедуры одностороннего заявления, которая появилась в ЕСПЧ в 2019 году. Государство может подать одностороннее заявление, когда заявитель отказался от мирного урегулирования спора. Если ЕСПЧ одобряет одностороннее заявление, государство платит компенсацию, но экономит на судебных издержках. Агальцова не сказала, сколько они составляют, но отметила, что речь идет о «довольно значительных» суммах.

Юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова отмечает, что, несмотря на признание нарушений в ЕСПЧ, власти не спешат улучшить условия содержания в тюрьмах и колониях. «Это тот случай, когда государству гораздо проще и дешевле откупиться, чем системно что-то менять», — заявила она.

В 2018 году Россия стала лидером по числу жалоб в ЕСПЧ (суд получил более 12 тысяч заявлений от россиян) и по числу проигранных властями дел. Кроме того, Россия опередила другие страны по числу неисполненных решений ЕСПЧ.