Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Илью Захарова дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов. Он завершит карьеру

Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) отстранила на 18 месяцев от соревнований российского спортсмена Илью Захарова.

Как сообщил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, спортсмен отстранен до мая 2021 года, то есть не сможет принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

По словам Власенко, Захаров не станет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде и завершит карьеру. «За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины», — сказал глава российской федерации.

28-летний Илья Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Кроме того, он шестикратный призер чемпионатов мира и 10-кратный чемпион Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

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