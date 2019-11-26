МАК опубликовал итоговый отчет о катастрофе «Боинга» в Ростове-на-Дону. И подтвердил версию об ошибке пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет (.pdf), посвященный расследованию крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону.

Авиакатастрофа произошла при заходе самолета на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», сказано в отчете.

В МАК считают, что командир экипажа потерял ситуационную осведомленность ночью, из-за чего в сложных погодных условиях потерял управление в полете, что привело к столкновению самолета с землей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая, разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. На борту лайнера находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.