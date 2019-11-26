«Коммерсант»: Путин и Зеленский с очень высокой вероятностью проведут личную встречу в Париже

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» в Париже могут провести отдельную встречу с глазу на глаз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Вероятность двусторонней встречи Путина и Зеленского источник издания оценил как близкую к 100%.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции 9 декабря соберутся в Париже, чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин «считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена». Поэтому в Кремле сконцентрированы на подготовке к процессам «нормандского формата», отмечал Песков.