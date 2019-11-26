«Коммерсант»: прокуратура отменила уголовное дело против замглавы Росалкогольрегулирования после ее ареста

Прокуратура Москвы отменила уголовное дело против замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, которую СК обвинил в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет «Коммерсант» без ссылки на источник.

По данным издания, первый зампрокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным постановление следователя о возбуждении дела против Голосной. Это произошло уже после того, как суд отправил чиновницу под арест. Теперь ее должны освободить.

СК собирается обжаловать прекращение уголовного преследования Голосной в Генпрокуратуре, пишет «Коммерсант».

Ирину Голосную задержали 21 ноября. По версии следствия, она поручила опломбировать оборудование пивоваренной компании «Альфа Групп» для передачи данных в , хотя знала, что оно не соответствует стандартам. Действия Голосной якобы позволили «Альфа Групп» недоплатить налогов на 58 миллионов рублей. Чиновница не признала вину. После задержания она подала заявление об увольнении из Росалкогольрегулирования.