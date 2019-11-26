Главу «Христианского государства» освободили в зале суда. Его обвиняли в угрозах поджечь кинотеатры из-за «Матильды»

Лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина, обвиненного в угрозах кинотеатрам из-за проката фильма , приговорили к году лишения свободы, передает РИА Новости.

Калинина освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Его признали виновным по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (из-за угроз кинотеатрам).

Калинина также обвиняли в экстремизме, дело закрыли после декриминализации статьи 282 УК.

Письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды» Алексея Учителя «Христианское государство» отправило в начале 2017 года. В посланиях организация угрожала, что иначе «кинотеатры начнут гореть».