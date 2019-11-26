Бывшего майора полиции задержали по делу о «квартирах на ночь» в Москве

Сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего замглавы уголовного розыска МВД по Пресненскому району Москвы майора полиции Руслана Дейниченко, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанного подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, ранее арестованному за мошенничество в особо крупном размере.

По словам источников издания, на Хамидуллина и аффилированных с ними лиц были оформлены несколько десятков квартир в центре Москвы, бывшие владельцы которых числятся пропавшими без вести. Жилища сдавались по схеме «квартира на ночь» или переделывались под сауны. Следствие проверяет чистоту сделок при покупке этого жилья, рассказали собеседники РБК.

Руслан Дейниченко в начале 2019 года был уволен из полиции по «дискредитирующим обстоятельствам».