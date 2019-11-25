В Москве репетитора по музыке, издевавшегося над ученицей, приговорили к условному сроку

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к четырем годам условного срока 23-летнего репетитора по музыке Мгера Махсудяна, обвинявшегося в избиении и издевательствах над 7-летней ученицей.

Махсудяну также запрещено в течение двух лет обучать детей. Кроме того, суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Подсудимый, говорится в сообщении прокуратуры Москвы, признал вину, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения.

Махсудян с ноября 2018 года дважды в неделю обучал 7-летнюю девочку игре на фортепьяно на дому ученицы. По данным следствия, на каждом уроке он бил и грубо оскорблял учениц. О происходящем во время уроков стало известно в апреле, когда родители ученицы посмотрели записи камер видеонаблюдения.

По данным Baza, Махсудян — студент консерватории имени Чайковского. Свое поведение в ходе суда он объяснил стрессом при подготовке к экзаменам. «Медиазона», в свою очередь, сообщает, что Махсудян учился в консерватории с 2014 по 2019 годы.