В Ингушетии задержали родственника обвиняемого в убийстве главы местного центра «Э»

Правоохранительные органы провели в Ингушетии обыски в рамках расследования дела об начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Обыски прошли в селе Экажево в доме Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве, а также у его родственников. По неподтвержденной информации, задержан один из двоюродных братьев Картоева. По данным Baza, это Умар Картоев.

18 ноября Курейш Картоев был заочно арестован по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.