UniCredit представил прогноз роста экономики России на три года. Он в два раза ниже, чем обещает Минэкономразвития

Итальянский банк UniCredit ожидает, что что ВВП России в ближайшие три года вырастет в общей сложности на 3,4%, сообщает РБК.

По итогам 2019 года, по мнению аналитиков банка, экономика России вырастет на 1,1%, в 2020 году — также на 1,1%, а в 2021 году — на 1,4%.

Это самый пессимистичный прогноз по ВВП России среди инвестбанков, отмечает издание. Прогноз UniCredit также значительно отличается от подготовленного Минэкономразвития. Российское министерство , что за три года экономика РФ вырастет в общей сложности на 6,2%.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее заявлял, что ВВП России в 2019 году вырастет менее чем на 1%. Глава Минфина Антон Силуанов 25 ноября объявил, что рост российской экономики по итогам 2019 года может превысить даже прогнозируемые 1,3%.