Прокурор попросил приговорить активиста «Голоса» Романа Удота к обязательным работам. Его обвиняют в угрозе убийством сотруднице НТВ

Государственный обвинитель попросил мировой суд участка № 263 в Химках приговорить к 350 часам обязательных работ активиста «Голоса» Романа Удота. Об этом в телеграм-канале сообщил его адвокат Максим Пашков. По его словам, суд вынесет приговор 28 ноября.

Роману Удоту предъявили обвинения по статье об угрозе убийством из-за слов, сказанных сотруднице телеканала НТВ. В марте 2018 года у Удота произошел конфликт с сотрудниками НТВ, которые, по словам активиста, несколько лет следят за ним. Во время перепалки Удот сказал: «Я вас убью, вы поймите меня».

Роман Удот не признает вину, утверждая, что поддался на провокацию со стороны журналистов. Его адвокат требовал закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.