Лондон снова отказался продлить лицензию Uber. В прошлый раз вернуть сервис требовали 800 тысяч человек

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber, сообщает Bloomberg.

В работе сервиса нашли нарушения и сбои, которые «ставят под сомнение» безопасность пассажиров. О чем именно речь, лондонский транспортный регулятор не уточнил.

Действующая лицензия Uber истекает 25 ноября в 23:59, пишет The New York Times. Компания скорее всего обжалует решение не продлевать ее, полагает газета.

В сентябре 2017-го Лондон уже отказывался продлевать лицензию Uber, перед этим полиция объявила, что Uber не всегда сообщает о совершаемых в автомобилях преступлениях. Разрешение сервису вернул суд в июне 2018 года. Петицию в защиту Uber к тому моменту подписали 800 тысяч человек.