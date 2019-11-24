У бывшего главы Сибирского отделения РАН прошел обыск по делу о приватизации коттеджа

У бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева прошел обыск по уголовному делу о приватизации коттеджа, где живет семья академика. Об этом «Коммерсанту» рассказал сам Асеев.

По версии следствия, семья академика незаконно приватизировала трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров, пишет издание.

Ущерб оценили в 67 миллионов рублей, подозреваемый — бывший управделами отделения РАН Эдуард Скубневский.

Коттедж принадлежал Российской Федерации, Асеев жил в нем по договору соцнайма. В 2014-м коттедж приватизировали на имя дочери Асеева, уточняет ТАСС.