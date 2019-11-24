Второй пилот рейса Москва — Анапа умер после того, как из-за его плохого самочувствия лайнер сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, пилот умер до приезда скорой помощи. РИА Новости пишет, что пилота в аэропорту Ростова «сразу же передали медикам».

Причиной смерти, предварительно, стал сердечный приступ. В «Аэрофлоте» РИА Новости сообщили, что решение о посадке в Ростове принял командир воздушного судна. После дозаправки лайнер продолжил рейс.