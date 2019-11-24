Маск попросил не воспринимать буквально твит, из-за которого лишился должности в Tesla

Илон Маск попросил не воспринимать буквально твит о выкупе акций Tesla, где он использовал слова «финансирование обеспечено». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Маска, отправленное в суд по иску инвесторов Tesla, которые сочли твит мошенническим и лишили Маска должности главы совета директоров компании.

«Твит передает уверенность в том, что в случае сделки финансирование обеспечено, но вовсе не означает, что имеется „официальная документация“,где прописаны „все условия сделки“, — цитирует Bloomberg заявление Маска. —Единственное разумное толкование слов „финансирование обеспечено“ <…> заключается в том, что финансирование не станет препятствием в случае сделки».

Твит о финансировании, по словам Маска, не был ни ложным, ни вводящим в заблуждение, запись не была общеутвердительным суждением, пишет Bloomberg. Бизнесмен попросил суд прекратить разбирательство.

В августе 2018 года Маск в твиттере сообщил, что «рассматривает возможность» сделать Tesla частной компанией, выкупив акции компании с биржи. После заявления Маска бумаги автопроизводителя существенно выросли.

Акционеры компании подали в суд, заявив об убытках из-за покупки акций Tesla по искусственно завышенной цене. Комиссия по ценным бумагам США начала проверку достоверности заявлений Маска в твиттере.