El Mundo: в Испании россиянина и украинца заподозрили в шпионаже. Посольство сказало, что им о задержании неизвестно

В Испании россиянина и украинца заподозрили в шпионаже в рамках расследования предполагаемых попыток России повлиять на во время референдума о независимости 2017 года. Об этом пишет El Mundo.

По данным газеты, задержали предполагаемых шпионов 4 октября, у одного из них при себе нашли гранату, суд арестовал обоих по обвинению в хранении оружия.

О расследовании испанских властей, касающемся предполагаемого вмешательства России в каталонский референдум стало известно 22 ноября. По данным El Pais, на причастность проверяют сотрудников Главного управления разведки.

Обоих задержанных El Mundo связывает с офицером ГРУ Денисом Сергеевым, которого Bellingcat называла причастным к и .