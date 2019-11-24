El Mundo: в Испании россиянина и украинца заподозрили в шпионаже. Посольство сказало, что им о задержании неизвестно
В Испании россиянина и украинца заподозрили в шпионаже в рамках расследования предполагаемых попыток России повлиять на ситуацию в Каталонии во время референдума о независимости 2017 года. Об этом пишет El Mundo.
По данным газеты, задержали предполагаемых шпионов 4 октября, у одного из них при себе нашли гранату, суд арестовал обоих по обвинению в хранении оружия.
О расследовании испанских властей, касающемся предполагаемого вмешательства России в каталонский референдум стало известно 22 ноября. По данным El Pais, на причастность проверяют сотрудников части 29155 Главного управления разведки.
Обоих задержанных El Mundo связывает с офицером ГРУ Денисом Сергеевым, которого Bellingcat называла причастным к отравлению Скрипалей и попытке переворота в Черногории.