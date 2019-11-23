Власти Москвы потратят 200 миллионов рублей на единую систему слежения за транспортом в 16 регионах центральной России

Власти Москвы потратят 202 миллиона рублей на создание единой системы перехвата и розыска транспортных средств в 16 регионах Центрального федерального округа России.

Как сообщает «Коммерсант», систему слежения создаст компания «Стандартпроект», победившая в тендере московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). На создание и внедрение системы отвели шесть месяцев, сообщили в ЦОДД.

Система перехвата и розыска транспортных средств объединит пять тысяч комплексов фотофиксации нарушений в регионах ЦФО. Региональные управления ГИБДД в рамках системы перейдут на единое программное обеспечение для вынесения штрафов с камер.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов говорил в октябре, что создаваемая система даст полиции возможность «мгновенно видеть все перемещения в онлайн-режиме». Московские власти, по его словам, смогут отслеживать перемещения транспорта из других регионов в Москву.

В ЦОДД, в свою очередь, сообщили, что система автоматизирует взаимодействие оперативных служб и позволит бороться с угонами автомобилей. За четыре года, говорят в ЦОДД, благодаря камерам фотофиксации число угонов в Москве снизилось в 3,5 раза.

В Москве работает более 2,5 тысячи камер фотофиксации. Каждый день они фиксируют проезд более 100 миллионов автомобилей. В Московской области действует более 1,2 тысячи камер.

Осенью 2016 года водители в Москве жаловались на многочисленные ошибочные штрафы, которые назначали на основании показаний камер фотофиксации. В ГИБДД объяснили ошибки нехваткой сотрудников, занимающихся обработкой данных с камер.