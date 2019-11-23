Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Спутник «Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет. Его запустили в 2006 году с космодрома Плесецк. В Минобороны отметили, что космический аппарат выработал свой ресурс.

Сейчас Россия формирует новый космический эшелон спутников системы предупреждения о ракетном нападении. В 2015 году был запущен первый спутник «Тундра», предназначенный для этих целей.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас такие системы есть только у России и США, отмечал Путин.