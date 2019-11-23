Глава Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ушел в отставку, сообщает «Интерфакс».

«Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку», — сказал он журналистам.

Исполняющим обязанности руководителя организации стала глава Федерации легкой атлетики Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября временно отстранил Шляхтина и исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина. Их обвинили в отказе от сотрудничества при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту и фальсификации документов.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допинговых нарушений. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили, в частности, Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

Всемирное антидопинговое агентство в сентябре 2019 года заподозрило Московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с допинг-пробами, сданными в 2012-2015 годах. Если подозрения подтвердятся, это грозит Российскому антидопинговому агентству дисквалификацией, из-за чего все российские спортсмены могут пропустить Игры-2020.