Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, рассказала о повышении

Бывший директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко, об увольнении которой стало известно 21 ноября, сообщила изданию «Подъем», что пошла на повышение.

«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — сказала Клименко. В Центре имени Сербского это пока не комментировали.

Клименко возглавляла филиал Центра имени Сербского. Издание Baza утверждало, что ее уволили по распоряжению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Издание связывало это с тем, что Клименко дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей, спровоцировавший очереди в наркодиспансерах. Клименко причины ухода не раскрывала.

22 ноября должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ и хроническое злоупотребление алкоголем. За несколько дней до этого в городах России появились очереди в наркодиспансерах из-за сообщений о повышении стоимости справок для водителей.

Президент России Владимир Путин раскритиковал повышение цен. Одновременно с этим Минздрав отложил введение новых правил до 2020 года.

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