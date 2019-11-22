В МГУ задержали мужчину с ножом и пневматическим пистолетом

Сотрудники охраны одного из вузов Москвы остановили на входе в здание мужчину со складным ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Москве. Название вуза официально не раскрывается, по данным Mash, речь идет об МГУ.

Молодой мужчина пояснил охране, что идет на лекцию военной кафедры. Его доставили в местный отдел полиции, куда вызвали врачей неотложной психиатрической помощи. МВД проводит проверку по факту случившегося.

В пресс-службе МГУ сообщили ТАСС, что мужчина прошел в здание по служебному удостоверению. «На военной кафедре он никого не обнаружил, кого хотел, и решил пойти послушать лекцию вместе с первокурсниками», — рассказали в вузе. Охрану вызвал лектор. В пресс-службе отметили, что мужчина не демонстрировал оружие — его нашли при досмотре.

Ранее 22 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что мужчина с ножом и четырьмя парами наручных часов прорвался на лекцию студентов журфака МГУ.